Stolbizer: “No me gusta la gestión de Patricia Bullrich”

Osvaldo Bazán recibió en 2×1 a la diputada nacional Margarita Stolbizer, que habló de todo desde la política hasta de su vida personal.

Manteniéndose como oposición política, Stolbizer no sólo crítico la gestión de la ministra de Seguridad Patricia Bullrich y también la del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner: “Tengo la más absoluta convicción de que Cristina cometió delitos en prejuicio de la administración pública y estos delitos han significado para los argentinos costos sociales y humanos muy grandes”, afirmó.

Además contestó a los usuarios de Twitter que la cuestionaron por su alianza con Sergio Massa. “Muchos de los que me dicen a mí no vayas con Massa ni me votaron ni me votarían nunca y eso es sobre todo lo que me ha llevado a la reflexión de que no puedo seguir estando sola”, sostuvo.