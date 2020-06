Stecher: “Nuestro sistema de salud sigue respondiendo sin colapsar “

Desde la Radio Pública , nos pusimos en comunicación con Daniel Stecher, médico infectólogo y jefe de la división infectología del Hospital de Clínicas de Buenos Aires. El profesional comentó sobre el escenario de la pandemia del Covid-19 con un crecimiento de casos en los puntos más afectados . También dialogamos acerca de la posibilidad de la creación de una vacuna que tenga dos características que sea eficaz , que sirva par prevenir y que sea segura y no tenga efectos colaterales “Desarrollar una vacuna es un tema complejo , no cualquier país puede hacerlo . Argentina tiene algunas investigaciones , pero es muy complejo , no cualquier laboratorio puede hacerlo , seguramente lo que va hacer Argentina una vez que este la vacuna disponible es participar de los estudios de desarrollo clínico”



