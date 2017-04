“Son irrecuperables los perversos sexuales”, dijo un psiquiatra

El psiquiatra y profesor de psicología en la UADER, Luis Pirro habló sobre el femicidio de Micaela García, la joven entrerriana encontrada muerta el pasado sábado, donde el principal sospechoso es el violador Sebastián Wagner, quien estaba en libertad condicional.

En diálogo con Duros de callar, Pirro se refirió al femicidio de Micalea García, la joven entrerriana de 21 años que fue encontrada el sábado 8 de abril en Gualeguay, donde estudiaba el Profesorado de Educación Física, causa por la cual se detuvo al principal sospechoso Sebastián Wagner, quien había quedado libre por el juez Carlos Rossi, quien le otorgó libertad condicional porque había cumplido dos tercios de la condena que cumplía por dos violaciones.

“La psicopatología es la que se encarga de este tipo de trastornos y sabe que son irrecuperables los perversos sexuales en este tipo de agresividad y en este tipo de tipificación”, aseguró y al mismo tiempo añadió: “No es una patología como la psicosis, el perverso sexual es una patología que se hace a conciencia absoluta y que produce imputabilidad, no inimputabilidad, es imputable”, explicó.

Además remarcó que “es un trastorno que no tiene vuelta atrás, la perversión es una estructura de la psiquis humana, y las estructuras no cambian de lugar”, dijo y aseguró que estas personas “no tienen motivación a consultar por eso, ya que no tienen culpa ni remordimiento, son personas que van a repetir en este grado de ferocidad incansablemente sus actos”.

Volvió a remarcar que “no son curables de ninguna manera ni desde el punto de vista psicológico, ni por la psicofarmacología”, informó.

Por último, Pirro expresó que son personas que deben permanecer en prisión de por vida “porque dentro de 20 años todavía va a ser una persona que va a salir a hacer daño y no va a poder controlar ese deseo y como tendrá edad o fuerza agarrará a una criatura porque son personas feroces y desprecian la vida del otro en forma permanente y violar y matar no es cometer un erro”, finalizó.