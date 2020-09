“Son grupos acomodados que siempre conspiran contra las grandes mayorías”

Aldo Leiva, diputado nacional del Chaco por el Frente de Todos, dialogó con el programa Demasiada Tarde, por Radio Nacional Resistencia, por la polémica provocada por la actitud de la bancada de Juntos por el Cambio durante la última sesión de la Cámara de Diputados del Chaco. Además, explicó en qué consiste el proyecto de ley aprobado para beneficiar al turismo, uno de los más golpeados por la pandemia.

“Indudablemente van a buscar todo tipo de artilugios para que, en nombre de la república, las instituciones de la república no funcionen. Porque en definitiva trabajan para un sector al que no le interesa la república, no le interesa la Constitución, no le interesa la reactivación del país porque son los grupos acomodados que siempre conspiran contra las grandes mayorías populares, contra la clase media, que es la que siempre le puso el hombro al país”, aseguró Leiva, respecto de la postura de la bancada de Juntos por el Cambio.

En ese sentido, el legislador chaqueño consideró que “tenemos que estar preparados y afrontar los debates como sean, en el momento que sean y con las convicciones que hemos demostrado, a pesar de los trolls, a pesar de los ataques“, subrayó. Y repudió que se haya difundido el número telefónico personal del presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, quién, según relató, recibió ataques “de manera despiadada“.

“No nos van a atemorizar, sabemos dónde estamos parados, sabemos los intereses que defendemos y cuando uno defiende los intereses del pueblo tiene que tener la tranquilidad de conciencia de que ese pueblo es el que está mirando y que sin duda va a ser el destinatario de todos los esfuerzos que vayamos a hacer”, recalcó.

En ese contexto, explicó los alcances de la norma aprobada sólo con los votos del oficialismo. “La ley de turismo implica, entre otras cosas, generar oportunidades para alrededor de un millón de trabajadores que viven de eso en nuestro país y abarca desde el que tiene una pequeña cabaña al mozo del bar, al turismo de la tercera edad, para los estudiantes“.

“A partir de esto seguramente el gobierno va a poder volcar recursos que van a ser préstamos accesibles para que se vaya recomponiendo todo el sistema turístico, primero privilegiando lo interno, los lugares en donde no haya contagios. Porque hay que tener en cuenta que la pandemia aún no ha sido superada pero sí tenemos que trabajar para que cuando esto pase el país se ponga en marcha lo más rápido posible porque de esto se sale trabajando, poniendo el hombro, con un gobierno comprometido con las demandas de la sociedad”, concluyó.