Son 7 los Bancos danmificados

La fiscal a cargo del caso de estafa de los colombianos que extraían dinero utilizando tarjetas clonadas, Andrea Serer, sostuvo que son “7 u 8” los bancos que resultaron víctimas de delito. Además, contó la modalidad de los delincuentes y afirmó que fueron las cámaras de los cajeros las que delataron a los dos hombres.

Es la primera vez que un delito como este ocurre en Comodoro y cualquier ciudadano está expuesto. “Las tarjetas habrían sido clonadas hace unos días y se presume que fue en Caleta Olivia. Este seguimiento venía haciéndolo la División de Fraudes de la firma de Red Link porque habían recibido reclamos de clientes de distintos bancos que manifestaron que les faltaba dinero, que habían extracciones de sus cajas de ahorro que ellos no habían realizado”, explicó la fiscal Serer en diálogo con “Estación Alfa” por la AM630.

“A partir de ahí personal de Fraude de Buenos Aires empezó a hacer una investigación y determinó que podrían haberse clonado en Caleta Olivia. También obtuvieron imágenes de los presuntos autores a través de cámaras de seguridad de los cajeros de Caleta. Así se ponen en contacto con la Unidad de Investigaciones y les informan por teléfono, el día 18 aproximadamente a las 22hs, que en ese momento se estaba efectuando en el cajero ubicado en Yrigoyen 950, en la entrada de Hospital, una transacción con tarjetas que ya habían sido reclamadas”, continuó.

Con esa información más las fotografías recibidas por la Brigada, el comisario Chemín y personal a cargo se acercaron al cajero e interceptaron a los dos colombianos. Ambos fueron detenidos porque tenían tarjetas de distintas clases en su poder, además de teléfonos celulares y bastante dinero. Todo fue secuestrado.

“También se determinó que uno de ellos estaba indocumentado por lo que se dio intervención inmediata a Migraciones. Los tipos fueron bastantes reticentes para dar su identidad como para dar su domicilio y otros datos pedidos por la Policía”, agregó Serer.

Este jueves se hizo la audiencia de control de detención y el Ministerio Público Fiscal solicitó la apertura de investigación por el delito de estafas reiteradas y la medida de cautelar de prisión preventiva porque había riesgos de fuga “teniendo en cuenta que no son del país, no tienen domicilio fijo, ni trabajo, ni tienen familiares” y por la posibilidad de que se altararan pruebas que aún no se han podido recuperar.

En los allanamientos realizados no se pudieron encontrar “skimmers”, que son los dispositivos que se usan para robar información de tarjetas de crédito y así clonarlas.

Acerca de los detenidos, se presume que pertenecen a una red que se dedica a este tipo de delitos. Uno de ellos incluso tendría una condena en Chile por el mismo delito en el 2006 de 3 años y en el 2012 también habría sido detenido”.

“Este es un delito que tiene cierta complejidad por la forma y la documentación e información que genera. El delito consiste en que ponen en la boca donde se insertan las tarjetas de débito una especie de lector de banda magnética que tiene un chip que toma la información que se ingresa para extraer dinero y el ciudadano no puede saber si el dispositivo está ahí para copiar la información de su banda magnética. Después esa información se baja y así se vuelve a utilizar una lectograbadora para grabar esos datos que se obtuvieron del cajero en una nueva banda magnética que puede ser de cualquier tarjeta, no tiene que ser únicamente de débito o crédito. Cualquier tarjeta con banda magnética es útil”, explicó Serer.

“La cantidad de dinero que extraen depende de los límites que tiene el propietario de cada tarjeta”, agregó.

Con respecto a las claves de seguridad, la fiscal contó: “Ellos trataban de tener acceso a los pines en un trabajo simultáneo. A medida que ese lector estaba ubicado en la boca de ingreso de las tarjetas, ellos ubican una cámara que puede ser muy pequeña, que puede hasta pasar inadvertida, y con esa captan la clave en paralelo. Luego transfieren esa información a cualquier banda, se anotan la clave y con eso en distintos caeros extrae dinero”.

“Estamos investigando tratando de investigar cuánta gente hay detrás de estas maniobras porque sospechamos que puede haber más gente y la Brigada trabaja intensamente para da con esos dispositivos que permiten la clonación”, sostuvo.

Palabras de Andrea Serer a “Estación Alfa”: