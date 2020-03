Solo desde Anses se hacen planillas para el ingreso familiar de emergencia

“El registro para acceder al programa es por Anses, no es por los movimientos sociales que están enviando planillas”, subrayó.

Son $10.000 que se abonan sólo en el mes de abril, destinados a compensar a los sectores más vulnerables a las consecuencias económicas de la cuarentena dispuesta por la emergencia sanitaria creada por el Coronavirus (COVID19).

Para poder acceder, no tenés que percibir ni vos ni tu grupo familiar otro ingreso proveniente de un trabajo en relación de dependencia público o privado, de una prestación de desempleo, de jubilaciones, pensiones o retiros contributivos o no contributivos nacionales, provinciales, municipales o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), de planes sociales, salario social complementario, Hacemos Futuro, Potenciar Trabajo u otros programas sociales nacionales, provinciales o municipales, a excepción de los de la AUH o Embarazo o ser monotributista de categoría “C” o superior o del régimen de autónomos.

SOLO SE PUEDE tramitar ingresando en anses.gob.ar desde el mes de abril.