Solicitan el arreglo de caminos

El vecino de Talita, Daniel klug, dijo por Lt11 que los caminos denominados de la producción, Ruta 42, están en muy malas condiciones. El vecino indicó que desde la subestación transformadora en Colonia Elía hacia Concepción del Uruguay salen camiones de avicultura unas 600 mil pollos, que hoy está en riesgo porque no pueden llegar los camiones con alimentos, y vialidad no hace nada. Klug indicó que el intendente de Colonia Elía, Ramón Barrera dijo que a su municipio no le corresponde arreglar la ex ruta 14 vieja.

Estos días de lluvia dejó intransitable los caminos, es más frente a su domicilio quedó un equipo de pollos. Recordó para que lo saquen tienen que pagar a un tractor, que les cobras 1000 pesos la hora. Klug comentó que del cruce de Colonia Elia hasta Concepción del Uruguay son uno 30 kilómetros.