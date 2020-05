Soledad Villamil: “Esto es muy duro para la humanidad, ojala salgamos mejores”

Soledad Villamil conversó con Maia Sasovsky y Pablo Camaití en La noche es de los que bailan y contó cómo vive la cuarentena, “en casa tranquila, agarrando la guitarra de vez en cuando”.

Al ser consultada sobre la forma en la que se relaciona con el público, Soledad aseguró que es muy importante el lugar y el contexto en el que se lleva a cabo una presentación.

“Depende del lugar en el que uno esté cantando, el contacto con la gente es diferente me acuerdo que hace unos años estuve en un festival en Corrientes y cantamos unos chamamés con Elena Roger e Hilda Lizarazu y con un público que sabe mucho de chamamé, fue difícil, pero al final salió muy bien”.

Soledad Villamil lleva 4 discos editados y luego de hacer una breve descripción de cada uno de ellos la artista contó que a la hora de escribir, su inspiración es una conjunción de situaciones o vivencias.

“Llevo cuadernos, tengo ideas, cuando se me ocurre algo lo anoto, he grabado cosas en el teléfono estando en la calle, o a veces me pasa que una situación puntual me emociona y me pongo a escribir sobre eso”.

Al referirse a la pandemia y a la situación que vive el país por el aislamiento social, Villamil detalló que “el sector artístico está en una situación muy dramática”.

“Estoy muy preocupada por mi y por mi compañero pero por todo el sector en general porque por ahora en el horizonte no se ve ninguna luz, es una actividad que en este momento necesita una acción fuerte de protección”. “Es un momento muy duro el que nos toca vivir como humanidad, ojalá salgamos mejores de todo esto”