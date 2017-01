Soledad abre una nueva luna de Cosquín, a 21 años de consagrarse “Revelación”

Trataremos de pasar un linda noche con el público, anticipó la cantante quien recordó la figura de Horacio Guarany.

Agradeció al público que la acompaña desde hace más de 20 años y aseguró que “siempre encuentro objetivos para mantener viva la llama de la pasión con el trabajo”.

Agregó que el folklore es algo que nunca va a dejar, ya que “es una música que me es propia” y agregó: “Es lo que me ha distinguido y no se si por otro rumbo hubiera tenido la misma respuesta”.

Consultada sobre su relación con su hermana, dijo que “Natalia ha sido un apoyo fundamental en todos estos años. Sin ella no hubiese sido posible todo este camino”.

Además, anticipó que para el corriente año tiene planeado empezar a trabajar en la grabación de un nuevo disco.