Solcando lo spazio con lo scienzato Livio Gratton

Mercoledì 29 marzo lo scienzato argentino Livio Gratton del Istituto Colomb (Unsan), ha dialogato con Rae Argentina al Mondo e si è riferito all’importanza dei piccoli satelliti, gli usi e le possibilità di questa tecnologia. Dal 7 al 10 marzo si è svolto il primo simposio latinoamericano su “Piccoli satelliti dell’Accademia Internazionale di Astronuatica”, organizzato dall’Università Nazionale di San Martin e dalla Commissione Nazionale di Attività Spaziali.

Gratton ci ha spiegato che uno dei motivi per cui si usano satelliti in miniatura è per ridurre i costi: più grande è un satellite, più grande deve essere il razzo per portarlo in orbita, con ovvie conseguenze sui costi; i satelliti piccoli, invece, oltre a poter essere messi in orbita a minor prezzo, possono anche essere lanciati allo stesso costo ma in maggior numero, inserendo cioè più satelliti contemporaneamente nello stesso lanciatore.