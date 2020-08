Soher El Sukaria: “No es el momento de discutir una reforma judicial”

La diputada por Córdoba de Juntos por el Cambio y Vicepresidenta del Bloque PRO en la Cámara Baja, Soher El Sukaria, fue una de las participantes de la manifestación contra el Gobierno Nacional realizada ayer en distintas ciudades del país. En diálogo con Radio Nacional Córdoba la diputada dijo que el PRO no convocó a la movilización si no que la participación fue decisión de cada dirigente aún cuándo la propia presidenta del partido, Patricia Bullrich, convocó a través de sus redes sociales y participó de la protesta.

“Tengo en claro que este no es el momento y no hay necesidad de llevar adelante una reforma de la justicia”, dijo en relación a los motivos por los cuales se manifestó. Además dijo que la ciudadanía está asustada y no hay certezas sobre el futuro.

Consultada sobre la oportunidad de la manifestación en el marco del crecimiento de la curva de contagios de Covid-19 expresó: “desde el día uno llevamos calma y nos pusimos a disposición del presidente. A través de las redes sociales hemos pedido a la gente que se cuide”.