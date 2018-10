“Yo toda mi vida canté chamamé, estoy orgullosa de la música de mi tierra. Elegí esta samba porque el jurado me sugirió, y no me arrepiento de haberla elegido”, dijo emocionada Sofía Morales, la sanmigueleña que se convirtió anoche en la segunda correntina en ser seleccionada en el programa televisivo La Voz Argentina.