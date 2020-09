Sofía Fernández recordó por qué pidieron apartar a Ameri de las listas

Tras el escándalo que provocaron las imágenes de contenido sexual protagonizadas por el ahora ex diputado nacional Juan Ameri, la dirigente feminista Sofía Fernández recordó las denuncias que realizaron referentes de distintas organizaciones contra él y también contra otros dirigentes del Frente de Todos, y lamentó que no hubiesen sido tenidas en cuenta a la hora de conformar las listas para las elecciones. En ese sentido, se mostró esperanzada de que el episodio que derivó en la renuncia de Ameri pueda servir para modificar las prácticas en los diferentes partidos políticos.

Al hacer referencia al episodio que generó la denuncia pública en 2019, Fernández contó que fue luego de haber recibido mensajes privados a través de Facebook con una relatoría de hechos en los que una persona que decía ser menor de edad y ex militante del Frente para la Victoria contaba que Ameri le había propuesto mantener un encuentro sexual con el dirigente político y ex diputado nacional José Vilariño. La denunciante anónima continuaba diciendo que rechazó esa propuesta, que siguió en militando en el espacio político y que tiempo después inició una relación con el por entonces concejal Martín Del Frari, quien la violó, la golpeó y amenazó. Desde el movimiento de mujeres “decidimos exponerlos y pedimos que saquen a estas personas de las listas, cosa que no ocurrió”, lamentó Fernández y agregó que a raíz de este episodio muchas mujeres decidieron apartarse del partido.

“Lo del Frente de Todos me parece una hipocresía porque ya sabían del hecho”, aseguró Fernández al ser consultada por la expulsión de Ameri del espacio político.