Sobre los Juegos Correntinos 2017 comunicación con el Secretario de Deporte de Corrientes Prof. Lucietti

En mayo se lanzan oficialmente los Juegos Correntinos 2017

La ceremonia de apertura se realizará el viernes 12 de mayo, a las 10 horas, en el Gimnasio Pedro Ferré, ubicado en la sede de la Secretaría de Deportes del Ministerio de Desarrollo Social, en el Edificio Central del barrio Ferré, en Capital.



Los “Juegos Correntinos 2017” son competencias deportivas y culturales clasificatorias para los Nacionales Evita. La competencia provincial es organizada y dirigida por la Secretaría de Deportes de la Provincia, en coordinación con la Dirección General de Educación Física del Ministerio de Educación, y el Instituto de Cultura en lo referente a los Juegos Culturales.

Para el acto oficial de lanzamiento, programado para el viernes 12 de mayo a las 10 horas, están invitados los Directores de Deportes de toda la Provincia, referentes deportivos de cada localidad, y funcionarios del Gobierno Provincial.

Una vez finalizada la ceremonia oficial de apertura se dictará una charla médica relacionada a los Juegos. Luego, en la reunión organizativa y técnica con los delegados municipales, dónde se darán las instrucciones reglamentarias precisas de los deportes individuales y en conjunto según el reglamento vigente.

El Secretario de Deportes, Profesor Jorge Lucietti, destaca la firme decisión política del gobernador Ricardo Colombi para la realización de la competencia que se juega en “seis zonas geográficas” a lo largo del territorio provincial.

La misma se divide en etapas: Local, Subzonal, Zonal, Provincial y la instancia Nacional en Mar del Plata, San Juan (Adultos Mayores) y Resistencia, Chaco (Discapacitados).

Estos Juegos tienen como finalidad la participación de toda la comunidad correntina: niños, jóvenes adultos, personas con discapacidad, de cualquier edad, sexo o nivel social. Se trabajará en forma coordinada con las 72 comunas correntinas.

Desde la Secretaría de Deportes se invita a clubes, instituciones deportivas, ONGs y equipos barriales a recabar información acercándose a la sede ubicada en el Edificio Central del Barrio Ferré en Corrientes Capital, en horario de 8 a 12 horas, oficina 21 de Coordinación de los Juegos Correntinos a cargo del Profesor Ariel Bury.

Fechas

Los “Juegos Nacionales 2017” para deportistas convencionales se desarrollarán en Mar del Plata del 9 al 14 de octubre y serán organizados por la Secretaría de Deporte, Educación Física y Recreación de la Nación.

Las competencias para “Adultos Mayores” se realizarán en San Juan, del 15 al 18 de noviembre con las disciplinas: Sapo, Tejo, Newcom Ajedrez y Tenis de Mesa. Y las competencias para atletas discapacitados en Resistencia, Chaco del 22 al 30 de noviembre.

Deportes para la Edición 2017

En el presente año se agregarán las siguientes disciplinas “Comunitarias”: Voley sub 17 masculino y femenino. Handball sub 16 masculino y femenino.

Ajedrez sub14 mixto. Ajedrez sub 16 mixto. Badminton sub 14 femenino. Badminton sub 14 masculino. Básquet 3 vs 3 convencional sub14 femenino. Básquet 3 vs 3 convencional sub14 masculino. Básquet 3 vs 3 convencional sub16 femenino. Básquet 3 vs 3 convencional sub16 masculino. Boxeo sub 16 masculino y Boxeo sub 16 femenino. Boccia sub 18 mixto. Canotaje sub 14 femenino. Canotaje sub 14 masculino. Ciclismo sub 14 femenino. Ciclismo sub 14 masculino. Ciclismo sub 16 femenino. Ciclismo sub 16 masculino. Ciclismo de montaña sub 14 femenino. Ciclismo de montaña sub 14 masculino. Esgrima sub 14 femenino. Esgrima sub 14 masculino. Fútbol 11 sub 14 masculino. Fútbol sub 16 masculino. Fútbol 7 sub 14 femenino. Fútbol 7 sub 16 femenino.

Gimnasia Artística sub 14 femenino nivel 1. Gimnasia Artística sub 14 femenino nivel 2. Gimnasia Artística sub 14 femenino nivel 3. Gimnasia Artística sub 15 Masculino nivel 1.Gimnasia Artística sub 15 Masculino nivel 3. Gimnasia rítmica infantil sub 14 femenino. Gimnasia rítmica juvenil sub 14 femenino. Básquet 5 vs 5 sub 15 masculino. Básquet 5 vs 5 sub 15 femenino.

Básquet 5 vs 5 masculino sub 17 masculino. Básquet 5 vs 5 sub 17 femenino. Hockey sub 14 femenino. Hockey sub 14 masculino. Hockey sub 16 femenino. Hockey sub 16 masculino.

Judo sub 14 femenino. Judo sub 14 masculino. Levantamiento Olímpico sub 15 femenino. Levantamiento Olímpico sub 15 masculino. Karate sub 15 femenino. Karate sub 15 masculino. Lucha sub 14 femenino. Lucha sub 14 masculino. Taekwondo sub 14 femenino. Taekwondo sub 14 masculino.

Patín artístico sub 14 femenino. Pelota – Goma – Trinquete sub 16 masculino. Rugby sub 16 masculino. Tenis de Mesa sub 14 femenino. Tenis de Mesa sub 14 masculino. Tiro Deportivo sub 14 femenino. Tiro Sub 14 masculino. Tiro Deportivo sub 16 femenino. Tiro Deportivo sub 16 masculino.

Voley sub 15 femenino. Voley sub 15 masculino. Voley de playa sub 14 femenino. Voley de playa sub 14 masculino. Ajedrez Adultos Mayores. Newcom Adultos Mayores. Sapo Adultos Mayores. Tejo Adultos Mayores. Tenis de Mesa Adultos Mayores.

Acuatlón sub14 femenino. Actuatlón sub14 masculino. Acuatlón sub16 femenino. Acuatlón sub16 masculino. Atletismo Natación Discapacitados sub 14 mixto. Atletismo Natación Discapacitados Sub18 mixto. Atletismo convencional sub14 femenino. Atletismo convencional sub14 masculino. Atletismo convencional sub 17 femenino. Atletismo convencional sub 17 masculino. Atletismo discapacitados sub16 mixto. Básquet 3 vs 3 discapacitados sub16 mixto. Cestoball sub 14 femenino. Fútbol PC sub 18 masculino.

Goallball sub18 mixto. Handball sub 14 femenino. Handball sub 14 masculino. Handball sub 16 femenino. Handball sub 16 masculino. Nado sincronizado sub 14 femenino. Natación sub 14 femenino. Natación Sub 14 masculino. Natación discapacitado sub 16 mixto. Tenis de Mesa discapacitados sub 18 mixto. Voley sub 14 femenino. Voley sub 14 masculino. Vóley sub 16 masculino. Voley sub 16 femenino.