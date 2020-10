Soberanía alimentaria: “El rol del Estado es clave. No estamos en igualdad”

DESCARGAR

En el marco de una fecha mas que importante mas en el contexto en el que nos encontramos, la soberanía alimentaria debe ser tratada como política para la producción.

Así lo expresó Diego Montón, referente en Latinoamérica de Vía Campesina quien nos contó en La Mañana de Libertador sobre el día mundial de la alimentación, que se conmemora hoy: “La alimentación que viene desde la década de los 50, al día de hoy no es un derecho adquirido”.

La soberanía alimentaria fue otro punto en el que se profundizó: “Tenemos una herencia durísima en deficiencia alimentaria con un 35% de la población con obesidad”.

Montón agregó que La tierra es un pilar fundamental ya que “solo el 13,5 puede acceder”, sumado a esto, manifestó que “las políticas de Estado se lleven a cabo” y que lo que aparece en los medios no es como se ve “nos envuelven en la idea que hay un solo campo”. Por último, recomendó: “optar por no ir a hipermercados e ir a lugares de cercanía”.