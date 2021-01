En el programa “El verano nuestro” la diputada provincial del Frente de Todos, Alejandra Cejas, se refirió a la situación actual del cultivo de marihuana y la judicialización de la empresa Cannava, y expresó: “la semana pasada he recibido una notificación por un pedido de intervención que habíamos solicitado ya hace un tiempo al Ministerio de Salud como también lo pedimos al Ministerio de Seguridad Interior, porque entendemos que las plantaciones que se están realizando en El Pongo no son destinadas al cannabis medicinal, esto fue motivo de una presentación judicial.

Nosotros entendemos la necesidad de poder producir y el avance que tiene Argentina en el tema de cannabis medicinal, ahora lo que está pasando en El Pongo nada tiene que ver con eso, ya han pasado tres cosechas de marihuana y no se sabe cuál ha sido el destino.

No hay laboratorios que estén produciendo cannabis medicinal con las plantas que se requieren. Son plantas sin el elemento aditivo y el ministerio reconoció que las plantaciones de marihuana de 600 hectáreas, no es para cannabis medicinal y se está elevando actuaciones al Ministerio de Justicia de la Nación por lo que está sucediendo en la Finca El Pongo. La provincia en vez de plantar alimentos para los jujeños y jujeñas, frutas o verduras, hoy se está plantando algo que no nos beneficia en absoluto y que este año se está generando un endeudamiento de 26 millones de dólares que nadie sabe a qué va a ser destinado y que no han dejado nada positivo. Todo ha sido gasto de la provincia, del presupuesto, el año pasado de 50 millones de pesos, este año otros 50 millones de pesos, más 26 millones de dólares para la administración del hijo del gobernador Morales.

Yo creo que he sido una de las primeras que, apenas comenzaron a firmar convenio con las empresas la norteamericana y la de Canadá, expuse mi posición acerca de que se quiere llegar a una producción de 10 mil hectáreas conforme al contrato que firmó el hijo del gobernador.

Te imaginas lo que es una extensión, una cantidad que insume casi toda la finca del Pongo y que eso hace y va generando despojo y expulsión de nuestros agricultores, de nuestros campesinos y de quienes cultivan las frutas y hortalizas que nosotros comemos habitualmente, sobre todo en la zona de Jujuy capital, Pálpala, Perico, San Pedro y toda la zona de influencia, la verdad que yo particularmente no logro entender que proyecto es el que se está llevando adelante, en esa zona.

Nunca se ha explicado, porque ni siquiera los trabajadores están ganando sueldo digno, no nos está dando recursos extra a la provincia, nos genera gastos más gastos, no genera producción alimentaria, ha ido en contra de la soberanía alimentaria en la provincia de Jujuy, así que toda mi evaluación con respecto a este tema no es positiva, es bastante negativa.

La verdad que el Gobierno no informa donde se están yendo las cosechas, claramente estamos hablando de que hoy la provincia está en el camino de ser un narco estado, ya el contrato que se firmó para que salgan de Jujuy las plantaciones de marihuana para uso recreativo, que es como figura en el contrato denunciado, habla de que esto está hoy justificado penalmente como delito de contrabando.

No entiendo cuál es la ganancia para Jujuy, de que es lo que Jujuy gana plantando marihuana, o sea familiarmente seguramente les va bien, pero y después nos explican a donde van las cosechas y todo el pueblo de Jujuy está aportando a este emprendimiento que es capricho del hijo o del gobernador.

Pero Jujuy no está ganando absolutamente, 26 millones de dólares los hizo en aproximadamente 4 mil millones de pesos, la plata que Jujuy no tiene, no dispone e incluso va con la difusión del aumento salarial que no se dio durante el 2020 que no viene dando en estos años que va de la mano todo el otro endeudamiento en moneda extranjero que en Jujuy no tiene.

Cada endeudamiento que hace el gobernador implica que no van a haber aumentos salariales, que no mejora la situación del sector privado porque no hay aporte por parte del estado provincial para mejorarlo, no hay generación de trabajo real.

Tenemos situaciones no resueltas como es el caso del Aguilar que va a impactar negativamente en toda la traza de la ruta 9 en quebrada y puna. Entonces los problemas reales de Jujuy van por un lado y por otro lado van los problemas que tiene el gobernador con su familia que lamentablemente no son significativos para el pueblo de Jujuy, él tiene problemas que van mucho más allá, utiliza el presupuesto para sus proyectos y el pueblo de Jujuy sigue esperando para resolver sus problemas educativos, de salud, de seguridad, sobre todo con un proyecto que hablan de productivo pero que nos siguen sacando plata y no dejan nada y yo insisto.

Yo quiero saber a dónde están las cosechas de marihuana que ya han salido de esa finca El Pongo. Todos hemos visto esas plantas gigantes que ya estaban listas para cosechar y nadie explica y todos miran para otro lado.

Nosotros hemos judicializado hemos denunciado esta situación hace dos años a la Corte Suprema, porque hay dos denuncias, una penal por la introducción de las semillas de marihuana al país que es ilegal y que además son semillas donde claramente que no son semillas para cannabis medicinal por el contenido que tienen, son cepas que destinadas al uso recreativo y por otro lado está la denuncia por lo que implica la empresa cannava que es la empresa que administra y que firma los contratos para la venta de marihuana fuera de la provincia y el país que para nosotros es totalmente ilegal y que abre las puertas del contrabando y el narcotráfico.

Todo eso ya forma parte de una difusión que vamos a seguir dando, porque nos merecemos una provincia con soberanía alimentaria con resolución a los problemas que tenemos las jujeñas y los jujeños, no se puede seguir ocultando los negocios que tiene Gerardo Morales y la familia.”