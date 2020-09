SITRAVICH Esquel de paro por incumplimiento de pago de salarios

El personal de Vialidad Provincial nucleado en Sitravich, resolvió convocar a un paro de actividades en las distintas áreas que dependen de la delegación zona Noroeste para este miércoles.

El secretario general del gremio, Carlos Milani, explicó que el 80% del personal del sector está por debajo del tercer rango: “Muchos no tienen ni como poner combustible al vehículo para ir a trabajar, es una situación por demás desesperante”.

También contó que en julio cobran los viáticos de campaña de lo realizado en junio y eso no ha sido retribuido todavía porque no se pagaron los sueldos de ese mes: “Algunos en Noroeste no cobraron ni la campaña de mayo”.

DESCARGAR

Foto El Chubut