Síntesis deportiva local

Montmartre alcanzó una histórica regularización.

El pasado viernes se llevó adelante la asamblea que designó a las nuevas autoridades y así se produjo un hecho histórico para el deporte de nuestra provincia: la regularización del Club Atlético Montmartre, desaparecido a principios de los noventa.

Una gran noticia para los amantes del deporte, sobre todo para los del basquet, principal disciplina que brindaba el club que supo ser uno de los más importantes de la Capital y que por desmanejos terminó desapareciendo allá por el año 1993.



Juan Collantes citará para gira

La Escuela de Formación “Juan Pablo Collantes” confirmó que constituirá dos seleccionados, uno Sub 20 y otro Sub17, para participar de una gira en Buenos Aires que llevará adelante durante el mes de junio. “Realizaremos una convocatoria en nuestra provincia para realizar el armado de dos seleccionados Sub 20 y Sub 17, los clubes que nos recibirán serán San Lorenzo de Almagro, River Plate, Lanús y la Selección Argentina” informó Collantes. Puntualizando que “las sub 20 jugarán con las reservas de cada club y las Sub 17 con las Séptima de los mencionados clubes”.

Los interesados podrán contactarse por más información al Tel. 3834046549.



