Sin respuestas al pedido de audiencia del intendente Olivero al ministro de seguridad

El intendente de La Punta en diálogo con Radio Nacional San Luis aseguró que hace 35 días esta a la espera que el ministro de seguridad de la provincia le conteste un pedido de audiencia.

El ministro Alí no solo no me invitó a la reunión de ayer con intendentes de 35 localidades, sino que no me contestó el pedido de audiencia que le pedí hace 35 días. Si el ministro no tiene la cortesía de contestar a un intendente preocupado por la seguridad me imagino que tampoco me invitaría a esta reunión.”