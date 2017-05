Sin respuesta a pedidos de vecinos sobre monitoreo del vertedero municipal

La directora del Organismo de Control, Julieta Muñiz Saavedra, informó por nota que no asistiría a la reunión pautada con los vecinos autoconvocados por el vertedero municipal, al considerar que no era necesario debido a que la Defensoría del Pueblo y el Ambiente había presentado un recurso de amparo ante la justicia para que no se avance con la construcción de la sexta celda.

Daniel Bocos, integrante del grupo de vecinos autoconvocados, en diálogo con Radio Nacional describió los principales puntos que les generan dudas con respecto al monitoreo del vertedero municipal de residuos.