Sin indicios del pago del sueldo, UTA extenderá el paro de colectivos

Los tucumanos se tendrán que armar de paciencia ya que el paro del transporte público en la provincia promete extenderse, por lo menos, hasta la semana que viene, ya que no hay indicios de que se pague el sueldo a los trabajadores del área a corto plazo. “Tenemos un plan de lucha. Estamos a 25 y no tenemos una fecha cierta de cuándo vamos a cobrar el sueldo del mes de julio. El viernes de la próxima semana se vence el mes de agosto, por lo que las empresas nos van a deber dos meses de sueldo. Es imposible seguir trabajando y prestando servicio en estas condiciones. La Nación ya va a deber tres meses de subsidios, y si no envían los fondos, las empresas no pueden hacer frente al pago de las remuneraciones. Con el procedimiento que tiene la Provincia para acreditar los fondos, si reciben el subsidio el martes o el miércoles, estaremos yendo hasta el día 8”, dijo el secretario general de UTA, César González.

