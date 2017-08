Sin agua, con bronca, sin clases

Maria Montiel es vecina de Fraga nos cuenta el problema que están atravesando en la localidad del Departamento Coronel Pringles por la rotura de una de las dos bombas que abastecen de agua potable a pueblo.

“Hace 10 días que no hay clases porque no hay agua. Se ha roto una bomba y el agua no llega a la escuela. Ya se habló con el municipio pero todavía la solución no llega. La intendenta no hace nada. Hasta donde han dicho que no puede solucionar nada. El pueblo está mal porque esta mujer no puede hacer nada de nada.”

“Nunca hubo un problema tan grave como este en 35 años que vivo acá. Las madres creo que ya se están juntando y están enojadas.”