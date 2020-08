Simona Martorelli Dir. Relazioni Internazionali e Affari Europei della RAI

“L a RAI è orgogliosa di poterse unire ai tanti broadcasters per celebrare il 27 agosto i cento anni della prima trasmissione radiofonica in Argentina. La radio argentina è sempre stata aperta al mondo e anche all’Italia. Gli italoargentini sono almeno 20 milioni -una seconda patria degli italiani- e Argentina e Italia sono più che amici, sono paesi fraterni il cui legame è unico. La radio argentina ha contribuito in maniera essenziale alla crescita civile e ha avuto il gran merito di consolidare il senso di appartenenza a una comunità nazionale.

La RAI si adopererà affinchè la reciproca collaborazione con la radio argentina cresca con rinnovato slancio anche grazie a questa importante celebrazione.

Tanti auguri Radio Argentina e Grazie”

SIMONA MARTORELLI – RAI

DIRETTRICE RELAZIONI INTERNAZIONALI E AFFARI EUROPEI

https://www.rai.it/trasparenza/persone/Simona-Martorelli-a91bc2a3-ec10-4fa2-98b4-60c29e19a5bb.html