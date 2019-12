Simeone quiere un 9 Ya!

EI Atlético no marca y eso hace que el equipo no gane. Su sequía goleadora es alarmante. La falta de gol preocupa tanto a Simeone como a la dirección deportiva del club madrileño. ante los rumores el club salió rápido al paso y explicó que no habría ningún movimiento porque el límite salarial impedía realizar una incorporación. Pero ni Simeone ni los dirigentes del club rojiblanco se iban a quedar de brazos cruzados y el Atlético empezó a sondear el mercado. Un último esfuerzo después de todas las incorporaciones realizadas en verano.

Los resultados no han llegado en un mes de noviembre muy negativo (con Costa operado) y ya ni Cerezo escondió en Turín que el Atlético piensa en reforzarse. “Si hay necesidad de fichar, se fichará”, dijo el presidente. Simeone se mantiene fiel a su estilo. “Si hay que decir algo, el club informará en su momento”.

Andrea Berta peina el mercado en busca de un ‘9’ que le ofrezca garantías de cara a la segunda parte de la temporada. No lo tiene fácil. Ellímite salarial hace que el Atlético necesite vender. En los últimos días surgió el nombre de Lemar y hay quien apunta que incluso el francés vería con muy buenos ojos una salida del club madrileño. El problema es que Lemar costó 70 millones y ahora es un futbolista en horas bajas. El club cederá a Saponjic, aunque de cara a rebajar el límite salarial no afecta mucho. Y Vrsaljko también podría salir. Arias tiene pretendientes, pero parece complicado que pueda irse.

La opción de Rodrigo, el preferido por Simeone, es complicada. No se pudo hacer en verano y ahora es casi inviable. Simeone quiere un futbolista contrastado. El primer nombre que sale es el de Cavani. No juega mucho en el PSG y acaba contrato. Se lo han ofrecido al Atlético. Su alta ficha es un impedimento. Un jugador que agrada es el polaco Piatek, del Milán, ahora en horas bajas. El delantero centro polaco de 24 años lleva tres goles en catorce partidos en la serie A y el club madrileño podría intentar una cesión hasta final de temporada. Tiene contrato hasta 2023 y el club milanista pagó 35 millones de euros al Genoa.

En Italia está dando un buen rendimiento Andrea Belotti, uno de los fijos de Italia para la Eurocopa. Ya ha sonado. Vale 35 millones.