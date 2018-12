Simeone dijo que dirigirá en Italia,pero no en el corto plazo

El entrenador de Atlético de Madrid, Diego Simeone, admitió hoy que “seguramente” dirigirá a un club de Italia en su futuro, pero que ahora está “muy tranquilo” en España.

“Seguramente pasará”, reconoció el “Cholo” en una entrevista con la RAI de Italia ante la consulta sobre un futuro en la Serie A.

No obstante, Simeone aclaró que todavía tiene “un año de contrato” con el equipo madrileño y se encuentra “muy bien” y “tranquilo”.

Ante la insistencia del medio italiano, el ex volante de Inter y Lazio remarcó: “creo que fui sido claro 2000 veces, no necesito añadir nada más”.

El argentino brindó la entrevista antes del sorteo de los octavos de final de la Liga de Campeones que determinó que enfrentará a Juventus pero se refirió al equipo que integran Paulo Dybala y el portugués Cristiano Ronaldo.

“Ronaldo es sin duda uno de los dos mejores jugadores de la última década junto a (Lionel) Messi. Lograron estar siempre al ‘top’. La llegada de Cristiano al Juventus le permitió dar un paso más a un equipo que tiene que hacer una gran Cha mpions”, dijo el “Cholo” antes de enterarse de que iba a ser su rival.