Silvia Rojkés denuncia aprietes por parte del Gobierno provincial

El Gobierno de la Provincia usa el método del apriete para quienes no acompañan los actos en los que hablan los candidatos. Eso es lo que denunció en los estudios de Radio Nacional Tucumán, Silvia Rojkés, candidata a concejal por Hacemos Tucumán, respecto de la forma en la que aparentemente opera el Ejecutivo provincial. “Los que no están es porque no quieren estar, porque le temen al apriete que hace el Gobierno de la Provincia. Desde la fórmula Manzur-Jaldo se está haciendo, y ellos lo dijeron públicamente en distintas entrevistas. En donde se ve un ambiente muy pesado es en el Ministerio de Educación, porque si no van a los actos, porque si no acompañan, al ministro -Juan Pablo Lichtmajer-, directamente quedan a un costado. Lo escuché también de Producción y de Desarrollo Social”, se quejó Rojkés.