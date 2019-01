Silvia Peyrou: “A los 16 años me violaron y me marcó para toda la vida”

La actriz Silvia Peyrou visitó el estudio de Radio Nacional. Presentó “Convivencia obligada”, la obra que protagoniza en el Teatro Regina. Habló sobre sus comienzos como bailarina, actriz y vedette.“La profesión de actriz la comencé a registrar a partir de los 25 años, arranqué de muy joven. A los 16 años gané un premio en un certamen de bailarines en Chile. Luego comencé a trabajar con Porcel y Olmedo. Más tarde me convencí que me gustaba la profesión cuando estuve con Juan Carlos Altavista”.

Por Radio Nacional recordó cuál fue el regalo más extraño que le regalaron. ““Llegué a tener un tigre de bengala de mascota, tengo fotos. Paseaba por Mar del Plata con la tigresa”, contó Peyrou. También revivió uno de los momentos más difíciles que pasó en su vida. “A las 16 años me violaron, fue una persona que conocí en un boliche , eso me marcó para siempre. Luego de ese episodio me consideré más fuerte, no me importaba nada pero tenía mucha angustia”, destacó.