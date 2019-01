Silvia Kutika: “Nosotros crecimos sin preocuparnos por el rating”

La actriz Silvia Kutika visitó el estudio de Radio Nacional. En diálogo con Osvaldo Bazán contó sus inicios como actriz, el lugar que ocupa el rating y la relación con su marido (el actor Luis Luque ).

“Hasta hace poco tiempo no me animaba a decir que era actriz, decía que era estudiante. Es un título grande, le tengo mucho respeto pero me voy acercando. A mí me encanta llorar pero hacer reír a la gente da mucho placer”, aseguró Kutika.

“No juego a la actuación en casa, con Luis (Luque) venimos de una época en donde no había tanta exposición, se daba por trabajos en particulares. Nosotros crecimos sin preocuparnos por el raiting”, destacó.