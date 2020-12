Silvia Bentolila: “La pandemia muestra que nadie está a salvo de las crisis”

La psiquiatra y coautora -junto a Mario Riorda- del libro “Cualquiera tiene un plan, hasta que te pegan en la cara. Aprender de las crisis“, Silvia Bentolila, habló sobre la crisis que desató la pandemia de coronavirus y aseguró que esta situación “muestra que nadie está a salvo de las crisis y que nadie se salva solo”.

“Las crisis son inherentes a la vida. Estar vivo te expone a vivir situaciones de crisis. La pandemia es como si nos hubiera unido en un coro a voces que muestra que nadie esta a salvo de las crisis y que nadie se salva solo”, indicó la especialista en salud mental.

En diálogo con Radio Nacional, la profesional, que también es colaboradora del comité de crisis de la Defensoría del pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, explicó que, en las crisis, “el pacto es no mentirse” y se refirió a la actitud de aquellos que, desde un principio, niegan el impacto del virus.

“Si hacemos como si nada estuviera pasando, en lugar de comandar algo de la crisis, algo que sí podemos manejar, lo dejamos librado al azar”, señaló, y subrayó: “Esta es una crisis en la que nuestra actitud puede cambiar el resultado, y no nos lo creemos. Lo que hagamos hoy puede cambiar el resultado futuro, a mediano y largo plazo. Nosotros, hoy, podemos evitar que haya más muertos”

“Atravesamos una de las crisis humanitarias más grandes de este siglo, entonces no podemos hacer como que no pasa nada, porque la realidad te estalla en la cara. Este es un momento para cuidarnos, y cuidarnos no es una metáfora”, completó.