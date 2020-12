“Siguen obligando a niñas a ser mamás por eso es importante que sea ley”

La Dra. Sandra Grilli pasó a la historia en la consecución de derechos para las mujeres y personas gestantes. En el año 2010 motorizó un pedido de aborto para una joven de 15 de años de Comodoro Rivadavia que había sido abusada por su padrastro, un oficial de la Policía del Chubut, pudiera acceder a una interrupción legal del embarazo. El caso que llegó a la Corte Suprema de Justicia y dio origen al fallo FAL que exige a las provincias legislar respecto a los abortos no punibles poniendo en relevancia la protección de la salud física y psíquica de las mujeres y niñas.

En diálogo con LU4 Nacional Patagonia, la Dra Sandra Grilli quién ahora esta al frente del Servicio de Protección de Derechos en Cholila se refirió al debate por el aborto legal que espera llegar a una definición el 29 de diciembre. “La verdad que cada vez que este tema salta esto me remonta al 2010, por eso son para mí dias de emoción, días que marcan historia, con mucha fé de que va a ser Ley”.

En el recuerdo, de la lucha que se tejió desde Comodoro, Grilli reconoció que por entonces el rechazo institucional al pedido era total, pasando desde el Hospital, al Juzgado de Familia e incluso la Fiscalía. “Teniamos una red, andabámos en la sombra con la red, sentíamos que había tantas contras, yo he sido amenazada. Pero nos juntábamos con las mujeres de Comodoro, muchos Amicus Curiae de organizaciones civiles que nos acompañaron, estaba el Colectivo de Mujeres y las Católicas por el Derecho a Decidir, entre otros”. Pero: “llegaron a decir atrocidades como que querían madurar el feto, para poder acotarle el sufrimiento a la gestación y hacerle una cesárea, cosas terribles vivimos. Hubo muchas guerreras y también muchos hombres también se sumaron y que de alguna manera nos dieron su apoyo”.

Grilli a la distancia, recuerda que por entonces con el Fallo FAL suponían que se podría evitar el sufrimiento de las niñas y mujeres que solicitarán una ILE, sin embargo eso no ocurrió por las interpretaciones limitadas de la ley. “La Corte insta a las provincias a reglamentar y pensamos muchas que esto se terminaría ahì pero no fue así. Después del fallo FAL sigue habiendo niñas que después de haber sido violadas son obligadas a cumplir los meses de gestación a ser mamá por eso es muy importante que sea ley, hoy es un día glorioso, porque si bien transitamos este pedido, las mujeres del derecho y la salud sabemos que sigue pasando, realmente esto se tiene que terminar”.

EL CASO QUE DIO ORIGEN AL FALLO FAL

A.G., era una adolescente de 15 años, que a comienzos de 2010 debió llegar hasta el Superior Tribunal de Justicia de la provincia de Chubut para poder poner fin a un embarazo que, según denunció, era producto de un abuso sexual cometido por su padrastro. El proceso de solicitud, le demando casi cuatro meses, en ese plazo recibió el rechazo de la Justicia de Familia, un Comité de Bio Etica y organizaciones católicas que intentaron llegar a la Corte Suprema para conseguir que la interrupción de un embarazo no sentará precedentes.

Grilli en diálogo con LU4 describió paso a paso todo ese camino de “violencia institucional”.

“Recuerdo todo, es algo para no olvidar. Mi estudio quedaba en la calle Sarmiento a pocas cuadras de donde vive esta señora, aparece y me pregunta que soy del profesor Grilli, es una persona que incluso me había cuidado en la infancia, mi papá había sido su profesor, esto ya era una causalidad que nos unió. Me comenta la situación, yo lo que pedí en ese momento hablar con la joven, la escuché, tuve la entrevista con la joven, les dije que abriamos una caja de pandora porque al momento de eso no se hablaba, la menor estaba viviendo una terrible situación, estaba muy triste, angustiada, la mamá había solicitado el aborto en materia penal, empezaba la feria de enero, en Fiscalía nos decian que no era materia penal. Ahí empezó el camino de violencia institucional, un camino burocrático que empezamos a vivir. Solicitamos el aborto no punible, nos tocó el Juzgado de Familia Nª 2 con la Dra. Robert. Buscamos el método para peticionar, en este caso fue la medida autosatifactiva. Se constituyó un Comité de Bio Etica que desestimó el pedido y apelamos la causa en la cual nos dieron 48 horas, en la Cámara de Apelaciones la Dra Melero, que va a quedar en mi memoria, falló a favor también”.

La noticia para entonces ya era de interés nacional, Página 12 la había llevado a la tapa. “Gracias a Mariana Carbajal, esto había tomado conocimiento público, las mujeres y las organizaciones civiles nos acompañaban, había otro juicio en la calle a lo que pasaba en Tribunales, con más sentido común. En Comodoro siempre había reclamos por salarios, cuestiones económicas, en este caso estaba movilizado por una cuestión social. La joven estaba siendo revictimizada por las instituciones que no ponían su sentido común”.

En ese entonces con acompañamiento de la Dra, Verónica Heredia “realizó apelación al Superior Tribunal y por un fallo unánime el 8 de marzo de 2010 autoriza la realización de la autorización del embarazo, fue inédito, increíble, emocionante. La práctica la realizó Stella Manzano”, recuerda.

“Para ese entonces ya había organismos apelando la decisión del Superior Tribunal esto llegó a la Corte, la Corte indicó que esto ya había devenido in abstracto porque la interrupción se había producido y ratificó el fallo del Superior Tribunal. E instó a todas las provinciales que reglamentarán mediante una ley esta cuestión con la interpretación correcta”. Esto no alcanza, reconoce hoy Grilli y como parte clave del colectivo de mujeres que ha hecho historia en la ampliación de derechos espera que antes de fin de año, en Argentina el aborto legal, seguro y gratuito, sea LEY.