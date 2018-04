Héctor Ruiz: “Sigo siendo candidato, no hay ninguna inhabilitación”

Se dio a conocer una resolución del juez civil de La Banda Dr. Juri, en la cual se negaba la postulación del ex intendnete de La Banda Héctor Ruiz a ser candidato en las próximas elecciones. En comunicación con Primera Plana, Ruiz explicó cuál es su situación y aclaró que lo único que el juez le informó es que “la medida cautelar no es viable así que recurriremos a otra vía, previa apelación”. También expresó que “lo que subyace todo esto es el afán que el pueblo de La Banda no pueda elegir a la persona que más quiere elegir”