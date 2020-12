“Siento que lo mejor es estar atentos y no ser indiferentes”

Se realizará un nuevo juicio de lesa humanidad “La Escuelita VII” con el tribunal completo que comenzará el 9 de diciembre. Shirley Herreros, periodista e integrante del Sindicato de Prensa de Neuquén, nos comentó, en La hora lenta, que “los juicios de lesa humanidad no se dan en todos los lugares”. “Creo que lo principal es ir y escuchar, las personas que puedan, y sino hacer un seguimiento, ahora hay más posibilidades (…) para no hablar como antes, por prejuicios, o producir señalamientos o para escuchar las cosas que muchas veces no se van a escuchar en otros lugares que no sean en los juicios”. “La única manera conocer qué fue lo que pasó, cómo fue, qué es lo que permitió que esto ocurriera, y ocurrió sistemáticamente en todo el país, es a través del seguimiento. Hay medios de comunicación que lo siguen (…) creo que es la mejor manera de acompañar” aseguró.

En La Vaca Atada, por Nacional Neuquén, Sara Garodnik, presidenta APDH Neuquén informó que serán juzgados 15 ex integrantes de fuerzas de seguridad nacionales y provinciales por delitos cometidos contra 20 víctimas, ocho de las cuales están desaparecidas tras haber sido secuestradas por grupos de tareas en operativos realizados en junio de 1976 en las ciudades de Cutral Có, Neuquén, y Cinco Saltos y Cipolletti, en Río Negro.

La particularidad de este juicio es que se juzgará la violencia sexual como delito autónomo y a personal del Ejército, de inteligencia y a policías que participaron en el traslado de detenidos y detenidas desde el centro clandestino «La Escuelita» ubicado en Neuquén, hacía la subzona de Bahía Blanca.

