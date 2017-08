Si se mantiene la sede de Lanús, Atlético Tucumán no jugaría ante Independiente

La dirigencia de Atlético Tucumán está que hierve luego de que AFA programó el partido por 16vos de final de Copa Argentina contra Independiente, el 17 de agosto y en Lanús, lo que claramente favorece a los de Avellaneda por la proximidad del escenario. “No veo argumentos para que nos manden a jugar en Provincia de Buenos Aires. De última, ya que nosotros no pedimos jugar en Salta, tenemos San Juan, Córdoba y San Luis. La distancia es la misma para los dos equipos en cualquiera de esos lugares. Si no cambian la programación, mi posición es no que no debemos presentarnos a jugar”, aseguró Enrique Salvatierra, vicepresidente primero de Atlético Tucumán.