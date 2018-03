“Si no se acompaña con educación, la Ley es relativa”, dijo la jueza Maiztegui Marcó

Maiztegui Marcó hizo hincapié en que “si no se acompaña con educación, la Ley es relativa”. Afirmó la necesidad de plantear la aplicación de la norma en conjunto con una campaña vial que incluya datos, no sólo sobre el consumo de bebidas alcohólicas, sino también de otras sustancias. “En principio estoy de acuerdo con la tolerancia cero. Pero si esto no se acompaña con una educación vial fuerte, no solo en alcohol, sino en consumo de sustancias, la ley es relativa. Termina siendo un fin recaudatorio”, apuntó.