“Si no hay respuestas, el año que viene la docencia estará en las calles”

En charla con Silvia Villavicencio de Radio Nacional Resistencia, el secretario General de UTRE-CTERA Chaco, Carlos Cuevas, habló de la situación de la docencia: “en un balance de este 2020 hay que incluir todos los aspectos que significó la pandemia, y al sector docente nos tocó dar clases en un contexto que no conocíamos, tuvimos que inventar y reinventar absolutamente todo, en la que la puesta en escena de las clases virtuales fue mágica, y eso significó que mantuvieron el sistema público de educación con su bolsillo, pues utilizaron tecnología que debieron afrontar con su economía”, indicó.

El gremialista señaló que además de los problemas económicos el sector docente, la familia y el alumnado debieron afrontar consecuencias psicológicas.

“La pandemia marcó las enormes desigualdades económicas imperantes en el país y también en el Chaco, porque no olvidemos que venimos de cuatro años de total abandono por parte del Estado, y hoy podemos decir que el año que viene deberemos salir a buscar, casa por casa, a quienes se desconectaron y ya no están”, afirmó.

Cuevas destacó: “hasta el momento no tuvimos contactos con el gobierno para programar y proyectar el 2021, pero primero tenemos que cerrar este año, ya no queremos promesas que no se cumplan y si todo sigue así, el año que viene la docencia va a estar en la calle”, afirmó.