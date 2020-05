“Si durante 4 años se olvidaron de Formosa, con Gildo la pondremos de pie”

El presidente de la Nación, Dr. Alberto Angel Fernández, brindó un discurso ante los presentes en el auditorio del Hospital Odontológico, luego de la firma de convenios y previo a la conferencia de prensa.

“Uno quiere a las tierras por diferentes motivos: porque nació o vivió, pero debo confesar que quiero a Formosa por Gildo (Insfrán), lo conozco hace muchos años y a veces siento que la historia se arma más allá de nosotros”, empezó Fernández.

Luego, relató que el ministro del interior, Eduardo Wado De Pedro, le recordó que el 28 de mayo de 2003, Néstor Kirchner llegó a Formosa para firmar el Acta de Reparación Histórica y él se sorprendió porque “ese pacto que firmó Néstor (Kirchner), lo trabajamos mucho con Gildo (Insfrán) cuando yo era jefe de Gabinete”.

“Néstor (Kirchner), que cuando lo recuerdo me toca, tenía una obsesión que no es distinta a la que yo tengo, él decía: que país injusto hicimos los argentinos y su mayor obsesión era terminar con la injusticia en el norte. Él sentía con razón que la Argentina había sido diseñada para que el puerto de Buenos Aires sea el epicentro y de ahí salían rutas y vías ferroviarias para que lleguen al puerto las riquezas del interior. Y en ese juego, había un centro del país próspero y en la abundancia y un norte sistemáticamente explotado por ese centro”, sostuvo.

En ese sentido, expresó su sorpresa ante la casualidad de las fechas en que Kirchner y él, como presidente de la Nación, llegaron a la provincia a pactar un paquete de obras e infraestructura que implicaría un desarrollo importante para Formosa.

“Yo digo siempre, los que creemos en Dios, que él escribe en nuestras vidas y quiso que un 28 de mayo esté pasando lo que pasa hoy. Los que no creen pensarán que algún lugar escribe el destino; y será que sigue escribiendo que el 28 de mayo se vuelve acá para poner de pie cuando alguien se olvida de Formosa, y si durante cuatro años alguien se olvidó, venimos con Gildo (Insfrán), para volver a poner de pie y en marcha la Formosa que Argentina necesita”, indicó.

Por otro lado, Fernández resaltó su alegría de visitar la provincia y la figura política y humanista del gobernador Insfrán: “Lo conozco en su dimensión política pero también humana, porque en la política todos los que la abrazamos lo hacemos porque tiene un tema central que es ver de qué modo el ser humano vive mejor, progresa, se desarrolla, el centro es el ser humano”.

Y agregó: “Yo lo vi a Gildo (Insfrán) en todos estos años siempre preocuparse por Formosa, siempre que me vio me dijo: allá en Formosa necesitamos… estamos haciendo esto… y su mayor obsesión es que sus comprovincianos vivan cada día mejor y eso no habla de un buen político, que lo es, por eso lo eligen, también habla de su condición humana”.

Además, remarcó que la provincia de Formosa es una de las dos que continúa sin casos de COVID-19 hasta la fecha y al respecto, sostuvo que “no llegó el virus por los cuidados que tuvieron los que gobiernan la provincia”.

“Me habrán escuchado decir que hay dos provincias en blanco donde el virus no llegó, una es Catamarca y otra Formosa. Esta provincia es gobernada por alguien que se preocupa por los formoseños pero no está tranquilo porque lo que ví hasta aquí es todo lo preparado por si llega el virus”, fundamentó.

Y siguió: “Me llevó a ese estadio enorme como hay en Tecnópolis, para preservar la salud de los que puedan contagiarse como casos leves pero también me llevó a inaugurar el Hospital Evita que nació con otra finalidad pero destinaron a prepararlo para lo que el coronavirus demande”.

En esa línea, Fernández argumentó que Insfrán es un gobernador que “no se quedó con la tranquilidad de decir que son una de las provincias que el mapa de Alberto muestra en blanco”, sino que controla la salud de los que ingresan a la provincia y si el virus llega “tendrán como controlarlo con el sistema de salud…Y eso, es un buen gobernador”.

El tiempo de los paipperos

En otro orden de cosas, el presidente de la Nación, homenajeó al PAIPPA y su política con los paipperos que brinda herramienta a los pequeños productores y familias de agrícolas.

“Se les ayudo con recursos y comida para que tengan al arrancar los alimentos necesarios para vivir y varios años después llegamos a este año, y ahora los paipperos dan de comer a Argentina, producen comida para todos los argentinos”, argumentó.

Y alentó: “Eso tiene que ser orgullo de Formosa, porque es un dilema que tenemos allá en la ciudad donde no hay agricultores y tenemos la necesidad de desarrollar la agricultura familiar y ayudarlos. Estos son los modelos que hay que seguir porque 24 años después esa gente no demanda ni trabajo, ni tierra, ni pan, tienen lo suyo y dan el pan a otro y de eso vive y ése es el modo de progresar”.

Por último, se dirigió a la comunidad formoseña y precisó: “Quiero decirles que vamos a trabajar y darle a Formosa todo lo que no le dieron en estos años, no porque Gildo (Insfrán) es mi amigo, sino porque los formoseños son argentinos y merecen ser atendidos como cualquier argentino que viva en esta tierra”.

Y finalizó: “Gracias Gildo (Insfrán) por acompañarme con la lealtad y el afecto que acompañás a todos los compañeros. Cuídense mucho y cuiden la salud de los formoseños, nosotros también lo estamos haciendo”.