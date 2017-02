“Si Bauza se reunió con Icardi es tan traidor como él”, afirmó Maradona.

Diego Maradona acusó hoy de “traidor” al director técnico del seleccionado argentino de fútbol, Edgardo Bauza, por la reunión que mantuvo con el delantero de Inter, de Italia, Mauro Icardi.

“Si Bauza se reunió con Icardi es tan traidor como él”, dijo Maradona a ESPN en Parque Sarmiento, en un alto de la serie de octavos de final entre Argentina e Italia.

Maradona reiteró su postura acerca de Icardi, apuntado en el mundo futbolístico por su relación con Wanda Nara, su actual representante, y ex esposa del delantero Maximiliano López, quien fue amigo del goleador y capitán de Inter.

El ex capitán del seleccionado argentino de fútbol, campeón en México 1986, inició la respuesta con la siguiente frase: “mejor no opinar”, pero luego despachó su opinión sobre el encuentro entre Bauza e Icardi en Milán, Italia.

Maradona tuvo palabras de aliento y apoyo hacia Bauza, a quien tuvo como compañero en el Mundial de Italia 1990, cuando asumió como entrenador del seleccionado mayor, pero hoy sus palabras no fueron complacientes con el ex director técnico de San Lorenzo.