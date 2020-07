Servicio de ambulancias del Castro Rendon está acéfalo

Un accidente en la ruta compañero que venía del Huecú a Zapala, porque tienen 200 km para recorrer porque no hay un cirujano, haber todos médicos residentes sin experiencia o son médicos sin residencia, hay venezolanos no podes desmerecer su profesión pero no tienen el conocimiento de hecho de lo que es la República Argentina y mucho menos Neuquén, así están las novedades, uno tiene mucha información que las autoridades hacen oído sordo pero después cuando las papas queman no saben como tapar, hoy escuchaba al gobernador enojado dando el discurso, si el es la autoridad del pueblo tiene que estar mas relajado mas tranquilo, hoy lo escuchaba al mediodía estaba como enojado. Nosotros seguimos con el servicio de automotores acéfalo están cubriendo con personal que son administrativos, radioperadores del SIEM están manejando las ambulancias con complejidad 8, compañeros que les gusta manejar, pero no rindieron para estar como choferes, compañeros que están arriba con el director Lammel que son choferes de vehículos utilitarios hoy las dan las ambulancias de complejidad después de pelear tantos años para tener la flota que tenemos. Nosotros somos 11 choferes y son cuatro compañeros que están con COVID 19, de ahí somos 7 los que estamos aislados que hoy tenemos otro problema que es mas grande nosotros nos enteramos que éramos 4 porque nosotros obligamos a la dirección del hospital que nos hisopeen ya habían pasado 10 días del primer episodio y lamentablemente las autoridades del hospital Castro Rendon el director el Dr. Lammel y la junta interna se hacían los sonsos los tontos y los mala leche porque no fueron capaz de hisoparnos en tiempo y forma a los 10 días del primer episodio nos hisoparon porque presionamos la junta interna suspendió la asamblea del lunes al mediodía y a las 3 de la tarde nos llamaron para hisopar…

De la siguiente forma, lo revelo, el delegado de ATE choferes de ambulancias del hospital Castro Rendon, Raúl Baigorria, al “Regreso informativo de la tarde” …