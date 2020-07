“Sería un gran error que Ciudad y Provincia tengan estrategias distintas”

El intendente del municipio bonaerense de Merlo, Gustavo Menéndez, afirmó que “sería un gran error que la ciudad de Buenos Aires y la provincia tengan estrategias distintas” respecto a la lucha contra el coronavirus y las medidas para frenar los contagios.

“Hay que hacer el máximo esfuerzo para unificar esta acción y la estrategia porque ambos territorios están atados a una tremenda inmigración diaria”, dijo el jefe comunal a Télam, a pocos días de que concluya la fase del aislamiento estricto en el Área Metropolitana Buenos Aires (AMBA), establecido hasta el viernes 17.

“Hay mucha gente que vive en el Conurbano que trabaja en Capital y no solo hablamos de trabajadores no esenciales sino también de médicos y policías, por lo que debemos cuidar al máximo la utilización del transporte público y no generar una circulación masiva que sea un foco de contagio”, señaló Menéndez.

En ese sentido, el intendente y presidente del Partido Justicialista (PJ) bonaerense remarcó que “sería un error de todos -los dirigentes políticos- si no podemos construir un consenso en un tema tan importante como es esta pandemia”.