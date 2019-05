Sergio Zuchovicki: “El problema de la Argentina no es político es jurídico”

El economista Claudio Zuchovicki explicó en Va de vuelta, las cifras anunciadas por el Instituto Nacional de Estadística y Censos, que muestran un nuevo estancamiento de la economía.

Zuchovicki analizó el panorama a futuro y los compromisos asumidos por el país con organismos internacionales.

“Fuimos al Fondo porque no nos prestaba otro, no porque quisiéramos, pero las cosas son así, si me prestas plata me vas a controlar”