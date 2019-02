Sergio Wisky apoyó las medidas económicas anunciadas por el presidente

“Es una buena medida, considerando la situación de las economías regionales, la mayor parte de las cuales están vinculadas a la exportación y requieren mano de obra intensiva”, sostuvo el diputado nacional Sergio Wisky, en relación a los anuncios que hoy efectuara el presidente Macri.

Wisky resaltó la rebaja de aportes patronales, como una de las decisiones que impulsará la recomposición del sector.

Macri, acompañado por el ministro de Producción y Trabajo, Dante Sica, informó que “Decidimos aumentar el mínimo no imponible sobre las cargas patronales para que las pequeñas y medianas empresas no paguen impuestos por trabajadores que ganan hasta $17.500”.

El representante rionegrino en la Cámara Baja por Cambiemos, describió el panorama que se presenta en ese ámbito.

Respecto a la definición de última instancia de la fórmula para la Gobernación provincial de Cambiemos, cuyo plazo vence mañana, el Diputado Nacional Sergio Wisky adelantó que su sector no impondrá ningún nombre al radicalismo para acompañar a Lorena Matzen.

Wisky se encuentra hoy en Viedma para participar de las reuniones que terminarán de decidir esa conformación.

Anticipó los criterios que el Pro aporte a esa discusión.

http://cdn-sp.radionacional.com.ar/wp-content/uploads/2019/02/14152224/VIEDMA-SERGIO-WISKY.mp3