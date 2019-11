Sergio Gómez criticó el arbitraje de Diego Ceballos: “Todas eran para ellos”

San Martín se fue masticando bronca por los tres puntos que dejó pasar en su visita a All Boys -empate 1 a 1- y uno de los entrenadores del Santo, Sergio Gómez, cargó contra el arbitraje de Diego Ceballos. “Hubo jugadas claras. La del penal yo no la veo, que no sé si es o no, pero me dijeron que sí fue penal. Después la jugada de Gonzalo (Rodríguez) no me parecía ni siquiera para amarilla porque llega con lo justo, no es que va fuerte. Después sí nos fue llegando con las jugadas normales con faltas que tenía que cobrar para nosotros, pero lo hacía para ellos”, criticó Gómez.