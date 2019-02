Sergio Capozzi no integrará la fórmula para la gobernación provincial

El dirigente de Cambiemos en Bariloche, Sergio Capozzi, confirmó a Nacional Viedma que no integrará la fórmula para la gobernación provincial, acompañando a Lorena Matzen.

Capozzi relató como se produjo la decisión de manera interna, con el argumento oficial de que no debe admitirse una doble candidatura, considerando su aspiración de postularse a la Legislatura por el circuito andino.

Aunque mencionó no estar convencido que se tratara de una situación incompatible, aceptó la determinación partidaria y explicó cómo podría definirse todas las candidaturas, considerando que el plazo vence mañana viernes.

http://cdn-sp.radionacional.com.ar/wp-content/uploads/2019/02/14141003/VIEDMA-SERGIO-CAPOZZI.mp3