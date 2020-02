Sergio Berni: “Tenemos que lograr una Policía mucho más eficiente”

El secretario de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, indicó que recibió una Policía “devastada” y aseguró que trabajará para lograr una Policía “más eficiente”.

En diálogo con la Radio Pública, el funcionario cuestionó la gestión de la ex ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y afirmó que su dirección “no dejó ningún hecho concreto en cuanto a resultados para analizar”.

“Fue un relato que no llevó a ningún lado, porque el Gobierno no hizo nada de lo que dijo que iba a hacer. Al contrario, se caracterizó por hacer todo aquello que dijo que no iba a hacer”, sostuvo.

En este marco, Berni dijo que el ejecutivo bonaerense encontró una provincia “totalmente fuera de productividad, desfinanciada y endeudada”. “En ese marco, la seguridad ha sentido las secuelas igual que la educación y la salud”, subrayó.

“Tenemos una Policía devastada, diezmada, que viene sufriendo purga tras purga en los últimos años. En 2016 había 96.000 policías y hoy hay 90.000”, informó, y agregó: “esos 6.000 que se perdieron se perdieron porque no sintieron la motivación suficiente para llevar adelante esa vocación de servicio que los caracteriza”.

“No podemos ni inflar las cubiertas de los patrulleros“

Desde este punto, Berni dijo que “no hay proyecto de Seguridad por fuera de un plan de integración social” y señaló que “el gran desafío” del Ministerio es lograr una Policía “mucho más eficiente”. “Tenemos que hace un trabajo muy importante, de tiempo completo, que pasa por devolverle la confianza y la motivación al policía”.

Por último, el funcionario habló sobre el caso Nisman, a poco más de cinco años de su muerte, y dijo que “tarde o temprano la verdad va a salir a la luz”