Sergio Bergman: “Nada nos une más que la preservación del medio ambiente”

Plato Fuerte recibió a Sergio Bergman, Secretario de Medio Ambiente de la Nación, quien afirmó que el país “con el presidente Mauricio Macri a la cabeza, ha asumido la protección ambiental como política de Estado”.

El titular de la cartera ambiental destacó el último fallo de la Corte sobre la Ley de Glaciares que desestimó un pedido de San Juan y la minera Barrick, que pretendían que la ley sea declarada inconstitucional la ley. En este sentido, Bergman recalcó que durante siete años, la Ley de Glaciares estuvo en un “vacío legal”, producto de la no reglamentación de la ley ni de la realización del inventario de glaciares por parte de la gestión nacional anterior. “Lo que no se mide no se puede evaluar”, dijo el ministro.

Interrogado sobre el glifosato, Bergman aclaró que la regulación del uso de agro químicos son de incumbencia municipal y consideró que resulta crucial el correcto uso de su aplicación. Además, consideró necesario una ley nacional de “agroquímicos”.

Bergman sostuvo que en 2050 el agua potable será “el recurso estratégico global” más importante y señaló como objetivos en esa materia las políticas preservación de los humedales el laudo por la disputa entre Mendoza y La Pampa por el manejo del Río Atuel y las tareas de saneamiento de la Cuenca Matanza-Riachuelo, al que definió como “una cloaca a cielo abierto”.

El rabino Bergman también se refirió a su relación con Jorge Bergoglio, a quien definió como un “líder global”, y marcó diferencias con el pontífice, quien según Bergman, “tiene una concepción de un pobreza digna y no de erradicarla que es la que tenemos nosotros”.