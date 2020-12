Séptima edición del Ranking Argentino de Canciones

El Ranking Argentino de Canciones es un proyecto que tiene como misión la difusión de la música nacional, entendiendo a las cincuenta emisoras de Radio Nacional como fuentes donde les oyentes tengan a disposición las diversas obras musicales argentinas. Las canciones populares clásicas, las que son parte de una agenda industrial, pero fundamentalmente las otras, las de los artistas independientes, las de aquellos trovadores y trovadoras, conjuntos, e intérpretes que con su canto representan culturalmente a diversas regiones del país.

1 – LT 12 GRAL MADARIAGA. PASO DE LOS LIBRES – José Lezcano – Dignidad

José Lezcano nació en la localidad de Bonpland, Departamento Paso de los Libres, en la Provincia de Corrientes. De origen e infancia campesina, desde muy temprana edad el sonido del chamamé fue moldeando su forma de ser, Correntino y Chamamecero.

El derrotero de la vida lo haría encontrarse con la música desde muy temprano, al lado de su padre, un músico pueblero de acordeón verdulera que tenía la responsabilidad de poner marco musical a las fiestas de sus vecinos y conocidos, animando bailes y festivales.

Luego se recibe de docente y continúa viviendo y ejerciendo su profesión en su suelo natal, aprovechando cada detalle de su cotidiano vivir con su gente y en contacto profundo con su idiosincrasia para alimentar un fundamento que emergería en su poesía y su palabra.

Con las ideas maduras en la cabeza, las semillas se fecundan aún más al comprender la profundidad de la obra del Paí Julián Zini, tomando la misma bandera y fomentando el crecimiento y difusión del chamamé con fundamento. Forma el conjunto “Esencia Guaraní” para efectivizar la construcción que durante años había crecido en su interior, siendo este el puntapié inicial para no alejarse de los escenarios.

Esta formación le permite cruzarse de frente con quien había sido su mentor espiritual, el Paí Julián, quien aprueba con elogios la presentación que había oído, antecediéndolo. Más tarde el contacto entre ambos se haría fluido, recibiendo la responsabilidad de la continuación de un legado que se agigantó con la penosa partida del Paí Julián en agosto de este 2020.

Con el dolor y la desazón de esa pérdida, José Lezcano tuvo la responsabilidad, junto a un puñado más de elegidos, de continuar con este mensaje, todavía fértil y en desarrollo, llegando incluso a actuar al lado de Neike Chamigo, el conjunto donde se desarrollaba el cura chamamecero.

José Lezcano se hace camino al andar y desperdiga a su paso la esencia que formó su sabia.

2 – LRA 23 SAN JUAN – Giselle Aldeco – Amor de caminante

Aldeco que tiene en su haber dos discos, Dulce melodía (2006) y Con la voz del corazón (2014), y destaca que ha participado de todas las fiestas departamentales de la provincia; aunque admite que la Fiesta Nacional del Sol es la que más disfruta. “El año pasado estuve en el escenario mayor, y que sea televisado por la Televisión Pública es una gran puerta”, dice Giselle que desde el comienzo actúa con el acompañamiento musical de su padre y su hermana Yanina. También están al pie del cañón su mamá Nancy y la menor de la familia, Analía. “Somos un equipo”, apunta.

“La música me atraviesa de punta a punta. Este es un camino que no se termina nunca, que día a día vas aportándole cosas, la gente pide más siempre, hay mucha competencia y uno tiene siempre que pensar en superarse” aseguró la joven intérprete que además es profesora de nivel inicial.

“El público de San Juan es fundamental en mi vida; el público sanjuanino es muy exigente, es crítico, es sabio. No aplaude lo que no le gusta. Eso está bueno. Si no les gusta no aplauden. Gracias a Dios la gente de San Juan siempre ha tenido una respuesta positiva y estoy eternamente agradecida por eso” cerró la artista que esta noche comenzará su cumpleaños rodeada de amigos y su público.

3 – LRA 26 RESISTENCIA – Ancestra – Curandera

“Ancestra” es una banda feminista de Chaco, conformada por Alejandra Zacarías en voz, Silvana Vesconi, en coros, Marcelo Jurasek en guitarra, Federico Mayuli en bajo y Gabriel Vignoli en batería. Su propuesta musical es de estilo ecléctico y busca interpelar a las audiencias con canciones que refieren a la igualdad de géneros, lucha por los derechos humanos y una sociedad más justa.

Ancestra nació un 8 de marzo y desde entonces tuvo la oportunidad de encontrarse con un público heterogéneo y muy receptivo. Realizó distintos shows en pubs y centros culturales de la ciudad, también participó de festivales en Resistencia y Corrientes.

Este año, atípico para les artistes, la banda fue seleccionada por el Instituto de cultura del Chaco para la realización de 4 videos musicales producidos en casa, en los que abordaron temas como discriminación, géneros, empoderamiento en la mujer y disidencias, eliminación de estereotipos y prevención contra el abuso y maltrato en las infancias. Para estos trabajos contaron con la participación de artistes y diferentes personas de distintos sectores, según los temas que se mostraban.

En la actualidad, Ancestra fue seleccionada por el INAMU para la realización de un proyecto audiovisual y en estos momentos se encuentra en la preproducción del mismo.

Youtube

Facebook

Instagram

4 – LT 11 GRAL. RAMÍREZ. CONCEPCIÓN DEL URUGUAY – Atahualpa Puchulu – Oración chaná

Es músico y guitarrista de Concepción del Uruguay. Miembro fundador del Colectivo Cultural Entrerriano De Costa a Costa, integrante estable de la Orquesta De Costa a Costa y director del proyecto musical particular que lleva su nombre.

Es Técnico Instrumentista con orientación en Folklore de la Escuela de Música Popular de Avellaneda (EMPA). Con distintos proyectos musicales ha participado en el Festival Nacional de Folclore de Cosquín, el Festival Nacional de Chamamé de Corrientes, el Centro Cultural Nestor Kirchner, el Encuentro Entrerriano de Folklore en Villaguay y Radio Nacional, entre otros.

Grabó y participó en los discos “De Costa a Costa / La Creciente. Música entrerriana”, en 2014, ‘Perfil de Luz y Silencio / José Castro “El Chamarritero”’, en 2016, “Guitarra, Guitarrón, Guitarristas y Guitarreros”, de Guille Lugrín, 2012 y Oración Chaná / Atahualpa Puchulu, disco de autoría propia en 2018.

Además, es docente en el Colegio Santa Teresita de Concepción del Uruguay y en la Academia Argentina de Instrumentación Electrónica (AAIE) también conocida como Academia Donnet y en la actualidad Coordinador de Cultura de la ciudad de Concepción del Uruguay.

5 – LRA 55 RÍO SENGUER – Guayubira Reggae – Luces azules

Guayubira Reggae es una banda de reggae formada por diferentes músicos con trayectoria local. La idea surge a partir de armar un tema en pedido de Justicia por Facundo Astudillo. De hay nace Luces Azules, un tema con mucha repercusión, así cumpliendo la idea de armar el tema.

Los integrantes son: Voz: Franco Giraudo,Teclas: Fernando Huircapan, Guitarra: Jhonny García, Batería:Martín García y Bajo: Marcos Pinta.

La producción musical, arreglos y grabación está a cargo de Matías Gómez (tecladista de Dread Mar I). Ya tienen su segundo single llamado “De rodillas o llorando” (cover adaptado al estilo de la banda) y están en plena producción de 5 temas propios, que apuntan a tocar y difundir la banda por todos los lugares posibles.