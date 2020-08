Senger: “La silla de ruedas es un negocio redondo para las ortopedias”

La coordinadora del Foro Permanente en Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad de Neuquén, Carmen Senger informó sobre uno de los trabajos que realizan y que consiste en confeccionar un padrón de reparadores de sillas de ruedas mecánicas y electrónicas.

“Lo significativo es que tenemos una sola persona que ha dado su número de teléfono y esto no es casual, tiene que ver con un fantasma que viene desde el inconsciente colectivo donde las personas con discapacidad que se tienen que desplazar en silla de ruedas, es lo peor que le puede pasar a un ser humano entonces la silla de ruedas tiene ese fantasma de que si la toco y me siento en ella me puede pasar lo mismo y eso no es real”.