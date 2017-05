Senador de Cambiemos puso distancia con la posición del gobierno nacional respecto al 2×1

“Esto con un gobierno radical no hubiese ocurrido”, expresó el senador provincial Raymundo Kisser (Cambiemos-Paraná) en relación al fallo polémico de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que habilitó el beneficio de “2×1” para el cómputo de pena en un caso de lesa humanidad. Al respecto, dijo que le “llamó mucho la atención” que el ministro Germán Garavano se haya enterados por los medios de la sentencia judicial. “A mi no me hacen tragar este fallo así nomas”, expresó el senador quien marcó distancia con el gobierno nacional al que pertenece al indicar que estuvo en contra de la participación de carapintadas y represores en el desfile militar para celebrar el 9 de julio.