Senador Closs señaló que “la crisis no será corta y se va a extender”

El senador por Misiones, Maurice Closs se refirió al fallo de la Corte Suprema de Justicia y la facultad del poder legislativo para establecer el mecanismo de trabajo. Toda ley que salga de una sesión virtual va a tener plena validez”, indicó. Por otro lado se mostró a favor de que la economía “empiece a moverse”.

Sobre el sector turístico y las consecuencias de la pandemia opinó que “La vuelta al trabajo infelizmente no será de corto tiempo” y señaló que “hoy el turismo no tiene como prioridad el arranque de la economía y del funcionamiento, porque no irá a ocurrir”.

Al respecto de las medidas para resguardar al sector sostuvo que “hay que pedirle ayuda al estado y que el estado tenga en cuenta al sector del turismo para ayudarle en los próximos meses hasta que empiece a moverse y mucho más aun un turismo internacional como el de Iguazú”.

En ese sentido analizó las cuestiones que juegan en contra de la reactivación de la actividad turística como la pérdida del miedo a viajar y el factor económico de los principales principales países exportadores de viajeros como lo son Italia, España, estados Unidos, regiones muy afectadas por los contagios.