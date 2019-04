Semana Santa no produjo el resultado esperado en materia de visitantes en Bahía San Blas, sostuvo Roque Barilá, responsable de Turismo del partido de Patagones.

A la hora de buscar las razones de esta notoria disminución, el funcionario mencionó que la falta del tradicional concurso de pesca pudo tener influencia, pero no es el motivo excluyente.

No obstante, aclaró que aún no tiene los números concretos de la cantidad de turistas que llegaron al balneario.

http://cdn-sp.radionacional.com.ar/wp-content/uploads/2019/04/22122715/VIEDMA-ROQUE-BARILA.mp3